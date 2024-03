Sport in tv oggi domenica 24 marzo: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di domenica 24 marzo 2024. Volge al termine un’altra settimana di sport, pronta a chiudersi in bellezza. Si parte la mattina presto con il Gran Premio di Formula 1 in Australia, per poi proseguire con le finali di sci a Saalbach, una grande classica del ciclismo come la Gand-Wevelgem. Spazio poi al calcio con Serie C e amichevoli internazionali (con l’Italia che sfida l’Ecuador), al basket con Serie A1 e NBA, ma anche volley, scherma, ginnastica ritmica e curling. E come dimenticare poi il tennis con il Miami Open che, pioggia permettendo, promette di regalare spettacolo. Di seguito ecco la programmazione odierna nelle comode grafiche di Sportface.