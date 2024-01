Serie A femminile: tra Juventus e Fiorentina finisce in parità

Juventus e Fiorentina pareggiano nella quattordicesima giornata di Serie A femminile 2023/24. La partita termina 2-2. La squadra ospite si porta in vantaggio al 19′ con Janogy, ma Grosso ritrova la parità pochi minuti dopo, al 26′. Le Viola però rispondono, in una frazione di match tesa ed emozionante e Janogy firma la doppietta al 32′. Si va dunque a riposo sull’1-2 e le padrone di casa restano in svantaggio fino al 74′, quando Echegini trova i pali avversari e segna il 2-2.