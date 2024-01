Coppa d’Africa 2024: Capo Verde ai quarti con un rigore al 90′, Mauritania eliminata

Capo Verde vola ai quarti di finale della Coppa d’Africa 2024. Il sogno della formazione isolana, paese di cultura creola portoghese (nazione dal quale si sono resi indipendenti soltanto nel 1975), prosegue e viene così eguagliato il miglior risultato della storia nella competizione CAF, vale a dire quello del 2013, ma la speranza è di continuare a stupire. Il successo sulla Mauritania, che aveva retto fino di fatto alla fine, arriva dal dischetto con un rigore trasformato dalla leggenda Ryan Mendes, recordman di presenze e di gol con questa nazionale.

In questo modo, e in extremis, gli Squali Blu vengono a capo di una partita bloccata e parecchio complicata, mentre gli Almoravidi, che pregustavano la possibilità di giocarsela ai supplementari ed eventualmente ai rigori, si arrendono all’88’. Partita assai spezzettata, soprattutto nel primo tempo, mentre nella ripresa hanno accelerato i capoverdiani, senza però trovare particolari occasioni: le tante sostituzioni hanno rallentato ulteriormente il ritmo, poi però ecco l’episodio in extremis con il rigore di Mendes che vale l’ingresso tra le migliori otto del torneo. Ai quarti l’avversaria sarà una tra Marocco e Sudafrica: sognare non è vietato.