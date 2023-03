Sci alpino, Campionati Italiani Assoluti: doppio titolo per Federica Brignone a La Thuile

Ultime fatiche stagionali per i nostri atleti dello sci alpino, impegnati in questi giorni sulla pista di La Thuile per i Campioni Italiani Assoluti. Doppio titolo per Federica Brignone, che si è aggiudicata prima il Super-G in 1’02″03 davanti ad Elena Curtoni e Teresa Runggaldier, e poi anche la manche di slalom che assegnava il titolo della combinata precedendo Beatrice Sola e Giorgia Collomb. In entrambe le gare è astato assegnato sono anche stati assegnati i titoli giovani, andati rispettivamente all’emiliana Ludovica Righi e in slalom alla già citata Sola.

Il Super-G maschile ha visto il trionfo di Pietro Zazzi in 59″40, davanti a Luca Taranzano e Gulielmo Bosco. Risultato certamente inaspettato, con Mattia Casse addirittura fuori dal podio e Christof Innerhofer uscito di pista nei pressi del traguardo mentre sembrava essere vicino alla vittoria. La classifica si è poi rivoluzionata al termine della manche di slalom che ha assegnato il titolo in combinata, con Matteo Franzoso davanti a Tobias Kastlunger e Luca Taranzano. I due scudetti giovani sono andati a Pietro Motterlini e Francesco Riccardo Zucchini.