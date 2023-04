Roma-Milan 1-1, Tiziano Crudeli impazzisce di gioia per il pareggio in extremis (VIDEO)

di Antonio Sepe 86

La reazione di Tiziano Crudeli al pareggio tra Roma e Milan, che nel match valevole per la 32esima giornata di Serie A 2022/2023 non sono andati oltre l’1-1. Finale incandescente all’Olimpico, con due gol in pieno recupero e un’escalation di emozioni che ha interessato anche Crudeli. Quest’ultimo è infatti passato nel giro di pochi minuti dalla disperazione per la rete di Abraham alla gioia del pari di Saelemaekers. Ecco gli highlights con il commento del giornalista tifoso rossonero di 7 Gold.