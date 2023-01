Roma, la decisione dei Friedkin: Zaniolo fuori dal progetto tecnico

La Roma ha escluso Nicolò Zaniolo dal suo progetto tecnico. La decisione arriva su volontà della proprietà giallorossa, nella persona della famiglia Friedkin, che non ha gradito il rifiuto dell’offerta da parte del Bornemouth, che il club capitolino avrebbe accettato, in seguito agli ultimi avvenimenti che hanno sancito la definitiva rottura tra il classe ’99 e l’ambiente Roma. La società, inoltre, farà partire Zaniolo solo in caso di offerte pari o superiori a quella arrivata dall’inghilterra.