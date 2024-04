La Red Bull pronta a volare in Cina, Verstappen: “Sempre amato questo circuito”

“È stato fantastico portare a casa la vittoria a Suzuka ed è stato bello trascorrere più tempo in Giappone con la famiglia e gli amici. Non vediamo l’ora che arrivi la Cina perché presenterà una sfida davanti a noi, soprattutto perché si tratta di un fine settimana Sprint”. Così il pilota della Red Bull Max Verstappen in vista del prossimo Gran Premio di Cina che torna in calendario dopo la lunga pausa seguita alla pandemia di Covid. “Dato che non corriamo su questa pista dal 2019, e con una sessione di prove libere, si tratterà di assicurarci di aver messo a punto la macchina nel miglior modo possibile e di gestire le nostre gomme. Questo elemento – aggiunge – crea più entusiasmo per i tifosi, il che è positivo, e la squadra ha lavorato duro per prepararsi”. “È un fantastico circuito da corsa in Cina e ha un layout unico, con curve più difficili e lunghi rettilinei che offrono molte opportunità di sorpasso. Ho sempre amato guidare su questo circuito, quindi non vediamo l’ora di vedere cosa porterà questo fine settimana”, conclude Verstappen.

Gli fa eco il suo compagno di squadra Sergio Perez: “È emozionante tornare di nuovo in Cina, sembra passato molto, molto tempo dall’ultima volta che siamo stati qui. Non ho mai guidato una Red Bull su questo circuito, quindi sarà molto divertente. Questo è un circuito impegnativo ma penso che abbiamo dimostrato di avere una macchina per competere nella maggior parte dei circuiti con la RB20″.

“Il Giappone mi ha davvero dimostrato quanto mi senta fiducioso con questa vettura e con le prestazioni che posso trarne, nei punti in cui ho faticato la scorsa stagione. Sono tornato a Milton Keynes questa settimana – ha aggiunto – lavorando duramente con il mio team per prepararmi per le prossime settimane di gare”. “La preparazione è molto importante quando si ha un fine settimana Sprint, dato che abbiamo così poco tempo per provare in macchina. Sarà difficile per tutti capire il nuovo formato – ha concluso Perez – ma siamo tutti nella stessa posizione, il mio obiettivo è avvicinarmi il più possibile al punteggio massimo durante il fine settimana”.