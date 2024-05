Qualificazioni Roland Garros 2024: Bellucci al turno decisivo, out Napolitano

Mattia Bellucci è il primo tennista italiano a raggiungere il turno decisivo delle qualificazioni del Roland Garros 2024. Bella vittoria per il tennista lombardo, che in un match tra due giocatori che preferiscono i campi rapidi riesce ad avere la meglio con lo score di 6-1 7-6(9) su Lloyd Harris. Dopo un primo set dominato, nel secondo l’azzurro è stato bravo a mantenere la concentrazione durante un paio di interruzioni per pioggia e in diversi momenti di difficoltà. Un set point annullato sul 4-5, poi tre consecutivi sul 5-6 e per chiudere altri due nel tie-break per un totale di sei. Alla fine è decisiva la terza palla match in suo favore per chiudere e volare al terzo turno contro l’iberico Alejandro Moro Canas.

Nulla da fare per Stefano Napolitano, nel quale erano riposte probabilmente le maggiori speranze di qualificazione per l’Italtennis alla vigilia del torneo dopo la splendida settimana agli Internazionali di Roma. Sconfitta senza appello per il tennita piemontee, battuto con il punteggio di 6-3 6-2 dal nipponico Shintaro Mochizuki in meno di un’ora e mezza di gioco.