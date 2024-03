Pentathlon moderno, Coppa del Mondo: quinto posto per Sotero in Egitto

Alice Sotero conquista la quinta posizione nella prima tappa della Coppa del Mondo 2024 di pentathlon moderno. Al Cairo, in Egitto, è l’ungherese Michelle Gulyas ad ottenere il successo con 1423 punti. L’argento va alla coreana Sunwoo Kim, con 1415 punti e il terzo posto è dell’inglese Kerenza Bryson, con 1409. Sotero ha collezionato 1399 punti, mentre Alessandra Frezza, l’altra italiana, ha concluso 14esima con 1347 punti. Sotero commenta: “È andata abbastanza, bene. È stata una gara faticosa fin dall’inizio perché in qualifica ho fatto pochissimi punti nella scherma, ed è stato tutto un rincorrere. Poi in finale è andato tutto bene, fisicamente non sono ancora in forma per reggere tre gare, quindi sono soddisfatta del quinto posto. C’è ancora tanto da lavorare sulla scherma, ma sono contenta del tiro perché è andato molto bene nelle tre gare. Sono abbastanza soddisfatta di questa prima tappa. Il livello è veramente alto e raggiungere la finale significa aver fatto già un buon lavoro. Sono contenta delle prove sostenute, di come ho affrontato le difficoltà e di come ne sono uscita. Sicuramente si può migliorare ancora qualcosa, ma ci sono stati anche aspetti molto positivi che confermano la mia crescita. Grazie sempre a tutti i miei tecnici per il lavoro che stiamo svolgendo, alla Fipm e all’Aeronautica Militare per il supporto”. Niente azzurri in gara nella sfida maschile, che si è conclusa con la doppietta egizia di Ahmed Elgendy e di Moutaz Mohamed. Terzo posto per il polacco Kamil Kasperczak.