Nuoto di fondo, al via la Coppa del Mondo: in Egitto c’è Gregorio Paltrinieri, i convocati

Il nuoto in acque libere riparte, nella stagione che porterà alle Olimpiadi di Parigi 2024, dalla World Cup. La prima tappa, come consuetudine degli ultimi anni, è prevista a Soma Bay, in Egitto, il 23 e il 24 marzo. Sabato si disputano le due 10 km, iniziano gli uomini alle 9 (+1h in Italia) e poi toccherà alle donne dalle 12.; domenica dalle 9 la staffetta 4×1.5 km. Si nuota in acque piuttosto calde (temperatura 23-24 gradi); percorso di due chilometri da ripetere cinque volte per le gare individuali.

Al via settantotto atleti, undici in più rispetto al 2023, ovvero 45 maschi e 33 femmine, in rappresentanza di quindici Nazioni. Questi gli azzurri presenti in Egitto: Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto), Domenico Acerenza (Fiamme Oro/CC Napoli), Arianna Bridi (Esercito/Trento Nuoto), Marcello Guidi (Fiamme oro/RN Cagliari) e Dario Verani Esercito/Livorno Aquatics). Nello staff tecnico, oltre al coordinatore tecnico Stefano Rubaudo, i tecnici Fabrizio Antonelli, Fabio Venturini, Franco Fanella e Andrea Volpini.