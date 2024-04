NBA 2023/2024, termina la stagione di Wembanyama: sarà rookie dell’anno

Termina con 21,4 punti, 10,6 rimbalzi, 3,9 assist, 1,2 rubate e soprattutto 3,6 stoppate (migliore della lega) di media a partita la stagione da rookie di Victor Wembanyama. La prima scelta assoluta dello scorso NBA Draft verrà infatti tenuto a riposo dai San Antonio Spurs nell’ultima gara di regular season in programma questa sera contro i Detroit Pistons. Il lungo francese, nonostante un record di squadra decisamente negativo, ha impressionato sin dal primo giorno e non ha di fatto alcun diretto concorrente per il premio di “Rookie dell’anno”, che andrà senza ombra di dubbio a lui. Non ci sarà in ogni caso bisogno di aspettare il prossimo autunno per rivedere “Wemby” in campo, dato che in estate sarà in campo con la Francia ai Giochi di Parigi.