NBA 2022/2023: sconfitte per Boston e Brooklyn, dilagano i Clippers

Tante sorprese nei sei match validi per la regular season NBA 2022/2023 andati in scena nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 gennaio. Spicca la sconfitta dei Boston Celtics, capolisti a Est, battuti ai supplementari dai New York Knicks per 120-117 nonostante la doppia doppia di Tatum. Il miglior realizzatore della serata è Randle con 37 punti.

Ko anche i Brooklyn Nets, che si arrendono ai Detroit Pistons per 130-122. Ai padroni di casa non bastano i 40 punti di Irving né la doppia doppia di Claxton. Vince anche l’altro fanalino di coda a Est, i Charlotte Hornets, contro i Chicago Bulls per 111-96 mentre alle ultime della Western Conference le cose vanno peggio.

Gli Houston Rockets vengono battuti dai Cleveland Cavaliers per 113-95; i San Antonio Spurs invece vengono travolti dai Los Angeles Clippers con un sonoro 138-100 con ben 78 punti solo nel primo tempo. Infine, i Dallas Mavericks piegano i Phoenix Suns per 99-95 grazie a un super Dinwiddie da 36 punti.