MotoGP, test Lusail: Bagnaia in cima alla classifica, Martin secondo

Il primo giorno di test di MotoGP a Lusail, in Qatar, vede Francesco Bagnaia guidare la classifica. Il campione del mondo in carica vola in sella alla propria Ducati, realizzando il miglior tempo in 1’52”040. Alle spalle dell’italiano si trova Jorge Martin per soli 220 millesimi, mentre Aleix Espargaro chiude il podio in 1’52”332. Quarto posto poi per la KTM di Brad Binder in 1’52”336 e quinta piazza per Fabio Di Giannantonio e la sua VR46 con 1’52”467. Sesto e settimo posto per Maverik Vinales e Alex Marquez, mentre chiudono la top ten il ducatista Enea Bastianini, la Honda di Joannes Zarco e Fabio Quartararo in sella alla Yamaha. Undicesimo posto per Marco Bezzecchi, diciottesimo Luca Marini. Domani si torna in pista per la secondo e ultima giornata di test.