Morte Riva, il cordoglio del mondo del calcio: “Una persona straordinaria, ha dato la vita per questo sport”

La morte di Gigi Riva, scomparso a 79 anni, scuote il mondo del calcio. L’ex ct della Nazionale Arrigo Sacchi lo ricorda: “Da giocatore è stato il più grande attaccante italiano della storia e uno dei migliori al mondo. Io ero un suo grande tifoso, poi ho lavorato con lui in nazionale, io ct e lui capo-delegazione e ho conosciuto un uomo ancora più grande del calciatore, una persona straordinaria. Se n’è andato via troppo presto, è un grandissimo dispiacere. Ha dato la vita per il calcio, dobbiamo essere tutti grati“. Parla poi anche Dino Zoff: “Ho un ricordo straordinario, eravamo amici da tanto tempo, abbiamo fatto il militare assieme“. Non manca il commento di Fabio Capello, che ha indossato la maglia azzurra con Riva: “E’ una giornata davvero triste, perdiamo uno dei simboli del calcio italiano, un giocatore fantastico e soprattutto un uomo vero, di una rettitudine unica, con la Sardegna nel cuore. E’ stata una fortuna averlo conosciuto“. Infine Roberto Boninsegna: “Era un amicone, non voleva mai stare da solo. Era una forza della natura, un grande. Ho passato tanti anni con lui e quando sono arrivato a Cagliari all’inizio della mia carriera ho dormito due anni con lui. Non avevo l’auto, ero sempre con lui e siamo diventati amici sia in campo che fuori. Poi io sono tornato all’Inter e ci siamo ritrovati in Messico per quella bellissima esperienza”.