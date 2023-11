Milano-Cortina 2026, Malagò: “Genererà 4.5 miliardi di valore aggiunto”

Il presidente del Coni Giovanni Malagò, in occasione del Lombardia World Summit, ha parlato delle aspettative sui Giochi invernali 2026: “Milano Cortina 2026 genererà per ogni euro investito un ritorno di tre volte superiore. Lo hanno certificato le università di Ca’ Foscari e la Bocconi. Oggi abbiamo investimenti per 1,5 miliardi, che genereranno 4,5 miliardi di valore aggiunto. Elevatissima, quindi, è la riconoscenza verso la Lombardia e Regione Lombardia, alle sue province che hanno dato tanto in termini di medagliere olimpico per la loro grande storia sportiva. A prescindere da quello che sarà l’aspetto sportivo, e dalle criticità che non mancano come non mancano altrove. Lo sport resta sempre popolare, tutte le manifestazioni, lo abbiamo visto anche recentemente, sono sold out. Nessun freno per l’incoming turistico, nonostante le tensioni e gli scenari internazionali; venderemo 1,6 milioni di biglietti con una proiezione di 2 milioni in funzione dell’infrastrutturazione complessiva di cui l’evento potrà godere“.