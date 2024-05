Milano-Cortina 2026, Abodi: “Oggettivo cambio di passo nei lavori”

“Oggi è il primo sopralluogo di una serie che farò ogni 45 giorni. Il cantiere è fantastico: sicuro, di grande operosità. Siamo 8 giorni in anticipo sul piano lavoro per realizzare un’opera all’avanguardia, con tanta tecnologica che troverà un suo equilibrio con la natura. Quello che ho potuto vedere è una delle testimonianze di un oggettivo cambio di passo”. Lo ha dichiarato il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, durante la visita al Cortina Sliding Centre in vista dei Giochi di Milano-Cortina.

“Simico, con il nuovo ad, Fabio Saldini e la nuova squadra – continua Abodi – ha dato un’accelerazione significativa, indispensabile per recuperare il tempo e mettere in carreggiata questo cantiere e tutti gli altri che riguardano le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano Cortina, non soltanto in Veneto, ma anche in Lombardia. Qui c’è la dimostrazione ancor più tangibile di questa accelerazione della quale, parlando anche con il Sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi, ne avverte l’importanza anche la comunità che sta apprezzando quanto si sta facendo”.

“Questo è solo uno dei tanti cantieri di Cortina che cambieranno in meglio la qualità della vita dei cortinesi, di chi viene e verrà a Cortina – ha concluso il ministro Abodi riferendosi alla famosa pista da bob – Il presupposto è che l’ambiente venga rispettato. A cose fatte si apprezzerà la ricucitura ambientale e le zone che verranno riforestate. Restituiremo anche agli scettici una condizione ideale di questo luogo meraviglioso”.