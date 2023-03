Kvitova-Cirstea oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Miami 2023

Sorana Cirstea sfiderà Petra Kvitova nei quarti di finale del Wta 1000 di Miami, in programma dal 21 marzo al 2 aprile 2023. Semifinale a sorpresa in Florida, dove si affrontano due giocatori molto esperte ma non tra le più accreditate per un posto tra le migliori quattro. La giocatrice rumena sta vivendo un Sunshine Double fantastico e, dopo i quarti a Indian Wells, ha brillato anche a Miami. Battute sulla sua strada avversario del calibro di Garcia, Muchova, Vondrousova e soprattutto Sabalenka. Più agevole il percorso della ceca, che ha comunque ottenuto quattro vittorie convincente, l’ultima ai quarti sulla russa Alexandrova. Kvitova è avanti 6-4 nei precedenti e partirà leggermente favorita.

Cirstea e Kvitova scenderanno in campo oggi, venerdì 31 marzo come 2°match sullo Stadium non prima delle 21:00 italiane. La copertura televisiva del torneo è affidata a SuperTennis, che potrebbe trasmettere il match sul canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky. Disponibile una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Cirstea e Kvitova. Il nostro sito garantirà inoltre ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.