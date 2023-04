Juventus-Inter, Lukaku e il giallo da togliere: il precedente Lookman però non esiste

La seconda ammonizione e la conseguente espulsione di Romelu Lukaku in Juventus-Inter senza dubbio porterà con sé giorni di polemiche. L’arbitro Massa ha identificato l’esultanza del centravanti belga come un atto provocatorio nei confronti dei tifosi bianconeri, anche se in realtà Lukaku aveva già esultato nello stesso modo pochi giorni fa in occasione di Svezia-Belgio. In conferenza stampa Simone Inzaghi ha chiesto di togliere il giallo al suo attaccante, citando un precedente, quello di Ademola Lookman, anche lui ingiustamente ammonito lo scorso 9 ottobre perché l’arbitro Doveri interpretò male una sua esultanza. Questo però non è mai accaduto, il cartellino a Lookman non è mai stato tolto e quindi Lukaku con ogni probabilità dovrà scontare la sua squalifica nella gara di ritorno contro la Juventus.