Lukaku, espulsione beffa: aveva esultato allo stesso modo in Svezia-Belgio

Romelu Lukaku salterà la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Juventus dopo il secondo cartellino giallo preso per l’esultanza dell’1-1. Il belga, autore del gol su rigore, ha fatto il saluto militare con la mano destra alla fronte e l’indice della sua mano sinistra sulla bocca in segno di silenzio. L’arbitro Massa ha deciso di tirar fuori il cartellino giallo, avendo identificato nell’azione di Lukaku un atto provocatorio nei confronti della tifoseria avversaria. Il centravanti aveva già esultato in questo modo in occasione della sfida tra Belgio e Svezia del 24 marzo, in quel caso senza cartellino. Un gesto dedicato al compagno di squadra Doku, solito festeggiare nello stesso modo. Questa volta però gli è costato caro: “L’esultanza che Lukaku fa sempre in quel modo mi priverà di lui al ritorno”, ha detto anche Inzaghi nel post gara.