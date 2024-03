Judo, Grand Slam Antalya 2024: Odette Giuffrida si ferma ai piedi del podio

Va in archivio senza medaglie per l’Italia la prima giornata dell’Antalya Grand Slam di judo. Chi ci è andata vicina è stata Odette Giuffrida, che si ferma a un passo dal podio nel tabellone riservato alle atlete fino ai -52 kg. La 29enne judoka romana, prima testa di serie, ha sconfitto l’indiana Chopade, la tedesca Wurfel e l’uzbeka Kadamboeva per raggiungere le semifinali. Qui, la sconfitta contro la poi vincitrice della gara, la nipponica Uta Abe. Nei ripescaggi per il bronzo, l’azzurra è poi incappata in un’altra sconfitta contro la croata Puljiz che le ha tolto la medaglia di bronzo. Delude Assunta Scutto, anche lei prima favorita del draw, che non va oltre il terzo turno nei -48 kg: la 22enne, dopo un bye all’esordio, ha battuto la tedesca Menz prima di arrendersi alla padrona di casa Silaa Ersin, poi arrivata fino alla finale. Percorso simile per Veronica Tonioloo, che nei -57kg batte Olga Mukhina per poi alzare bandiera bianca contro la francese Faiza Mokdar. Due vittorie per Thauany Davis Capanni Dias, che batte la bosniaca Samardzic, l’indiana Moura e viene sconfitta dalla brasiliana Jessica Lima. Tra gli uomini Andrea Carlino nei -60 kg si arende aal turco Yildiz dopo aver superato nei primi due turni Ruziev e Ramos, mentre Angelo Pantano dopo aver battuto l’indiano Yadav si è fermato al cospetto del forte uzbeko Baratov. Nei -66 kg out al secondo round Elios Manzi, sconfitto da Emomali dopo aver esordito bene contro l’ucraino Holoborodko.