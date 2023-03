Irlanda-Francia, parata clamorosa di Maignan: il portiere del Milan fa un miracolo su Collins (VIDEO)

di Antonio Sepe 6

Il video della parata di Mike Maignan, protagonista di un miracolo su Collins nel match Irlanda-Francia. Se i transalpini sono riusciti ad imporsi di misura e conquistare i tre punti il merito è soprattutto del portiere del Milan, che al 90′ si è superato sul numero 12 avversario. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Maignan è stato super reattivo ed è volato come un gatto a togliere la palla diretta in rete. Mani nei capelli per i tifosi irlandesi.