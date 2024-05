Internazionali d’Italia 2024: programma, orari e ordine di gioco lunedì 13 maggio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco degli Internazionali d’Italia 2024 per la giornata di lunedì 13 maggio. Si giocano tutti gli ottavi di finale del tabellone femminile, con ancora tante top player in corsa. Ma è anche il giorno di Stefano Napolitano, che sfida sul Grand Stand nel pomeriggio Nicolas Jarry per continuare il suo splendido torneo.

CENTER COURT

Ore 11:00 – Osaka vs (7) Zheng

a seguire – (6) Tsitsipas vs (27) Norrie

a seguire – (1) Swiatek vs Kerber

Ore 19:00 – (Q) Medjedovic vs (2) Medvedev

a seguire – Svitolina o Kalinskaya vs (2) Sabalenka

GRAND STAND ARENA

Ore 11:00 – (18) Auger Aliassime vs (9) De Minaur

a seguire – (3) Gauff vs Badosa

a seguire – (WC) Napolitano vs (21) Jarry

a seguire – (17) Baez vs (10) Rune

Non prima delle 18:00 – (5) Sakkari vs Azarenka o Sherif

CAMPO PIETRANGELI

Ore 11:00 – (18) Keys vs (28) Cirstea

a seguire – (Q) Muller vs (4) Rublev

a seguire – (Q) Sramkova vs Sorribes Tormo o Ostapenko

a seguire – (7) Hurkacz vs (25) Etcheverry

a seguire – Collins o Garcia vs Begu

COURT 12

Ore 15:00 – (14) Paul vs Koepfer