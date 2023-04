Inter-Juventus, i convocati di Allegri: indisponibili Kean e Vlahovic

Nessuna sorpresa nella lista dei convocati resa nota da Massimiliano Allegri in vista della sfida tra Inter e Juventus di Coppa Italia in programma stasera. Il tecnico bianconero deve fare a meno di Vlahovic e Kean, in quella che è diventata una vera e propria emergenza in attacco. Fuori anche il lungodegente Kaio Jorge. Con loro anche Cuadrado, fermato da un turno di squalifica. Questo l’elenco completo: Szczesny, De Sciglio, Bremer, Locatelli, Danilo, Chiesa, Pogba, Alex Sandro, Milik, Gatti, Kostic, Bonucci, Miretti, Di Maria, Pinsoglio, Rugani, Rabiot, Soulé, Paredes, Perin, Iling-Junior, Fagioli.