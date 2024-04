Gli atleti degli sport invernali delle Fiamme Gialle premiati a Predazzo da Giorgetti e De Gennaro

A Predazzo, nella cornice della sala polivalente della Scuola Alpina della Guardia di Finanza, si è svolta quest’oggi la Cerimonia di premiazione degli atleti del Gruppo Sciatori delle Fiamme Gialle che si sono particolarmente distinti per l’attività agonistica invernale 2023/2024. L’evento, alla presenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze On. Giancarlo Giorgetti, del Comandante Generale della Guardia di Finanza Gen.C.A. Andrea De Gennaro, del Presidente del CONI Giovanni Malagò, del Presidente del CIP Luca Pancalli, del Presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, del Comandante in Seconda Gen.C.A. Sebastiano Galdino, dell’Ispettore per gli Istituti di Istruzione Gen.C.A. Bruno Buratti, del Comandante Interregionale Italia Nord-Orientale Gen.C.A. Carmine Lopez, del Comandante del Centro Sportivo della Guardia di Finanza Gen.B. Antonio Marco Appella, del Presidente della FISI Flavio Roda, del Segretario Generale della FISG Ippolito Sanfratello e ulteriori figure istituzionali della politica, delle fiamme gialle e dello sport, è iniziato con un video in cui sono stati passati in rassegna i principali risultati degli atleti oggi premiati.

Così il Presidente del CONI, Giovanni Malagò: “Grazie Fiamme Gialle per aver inserito quattro nuove discipline, snowboard, skicross, curling e sci alpinismo, questo vuol dire che state guardando al domani, a quelli che sono i desideri, gli interessi, l’appeal delle nuove generazioni nei confronti di nuovi sport. Come Comitato Olimpico siamo molti riconoscenti di quello che fate, insieme lavoriamo benissimo, è una storia partita prima dell’arrivo del sottoscritto e che sono sicuro andrà avanti all’infinito”.

Queste le parole del Comandante Generale Gen.C.A. De Gennaro: “Grazie a voi atleti per i risultati, per l’impegno che ci mettete. La strada si fa con il lavoro e con nient’altro, il lavoro è quello che trasforma una promessa in una realtà. Un saluto, un ringraziamento lo voglio rivolgere anche a coloro che stanno a fianco e dietro gli atleti, quelli che fanno in modo che gli atleti possano ottenere risultati che sono frutto di grinta, passione, perseveranza e talento. A tutti loro, e ai nostri atleti, testimoniamo la nostra riconoscenza per il lustro che hanno portato alla Guardia di Finanza e allo Sport italiano”.

Infine, ha preso la parola il ministro Giancarlo Giorgetti: “E’ un piacere essere qui a Predazzo a celebrare i risultati sportivi, in questo luogo storico che ospiterà il villaggio olimpico per le prove nordiche delle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi. Grazie a nome del vostro Ministro e di tutti gli italiani per le emozioni che con le vostre vittorie avete regalato a tutti noi. Grazie a tutti Gruppi Sportivi della Guardia di Finanza per il lavoro in sinergia con il Comitato Olimpico e Paralimpico e le Federazioni sportive, senza il quale non sarebbe stato possibile raggiungere questi eccellenti risultati. Siamo tutti fieri e orgogliosi di voi. Dovete essere fieri anche per quello che rappresentate soprattutto per i giovani, voi atleti siete i migliori e i più efficaci testimoni dei valori su cui lo sport e le competizioni sportive si fondano. La lealtà, la correttezza, la solidarietà, lo spirito di squadra, il dare meglio di sé e il saper riconoscere il valore dell’avversario, valori idealmente racchiusi in un’unica parola: sportività”.

Di seguito tutti gli atleti premiati:

– Sofia GOGGIA, Gregorio BERNARDI, Nicol DELAGO, Max PERATHONER (sci alpino);

– Dorothea WIERER, Nicola GIORDANO ed Elia ZENI (biathlon);

– Davide GHIOTTO, Andrea GIOVANNINI, Michele MALFATTI (pattinaggio su ghiaccio – pista lunga);

– Pietro SIGHEL, Andrea CASSINELLI, Chiara BETTI, Margherita BETTI (pattinaggio su ghiaccio – short track);

– Elia BARP, Davide GHIO (sci di fondo)

– Lucia DALMASSO (snowboard);

– Simone DEROMEDIS (skicross);

– Katia MASCHERONA e Lisa MORESCHINI (sci alpinismo);

– Manuel SENONER e Bryan VENTURINI (combinata nordica);

– Giacomo BERTAGNOLLI e la guida Andrea RAVELLI (sci alpino paralimpico)

– Fabiola MIRAGLIO MELLANO (sezione giovanile biathlon).