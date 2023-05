Ginnastica artistica, finale Final Six Napoli 2023 oggi in tv: orario e diretta streaming

Il programma, con l’orario e la diretta streaming, della finale delle Final Six 2023 di ginnastica artistica in programma a Napoli. Al PalaVesuvio è arrivato il momento dell’ultimo atto della Serie A1, con le sei migliori squadre d’Italia (tre al maschile e tre al femminile) che si sfideranno per andare a caccia dei rispettivi Scudetti: torneranno in pedana Brixia, Artistica 81 Trieste e Ginnastica Civitavecchia insieme a Palestra Ginnastica Ferrara, Virtus Pasqualetti e Giovanile Ancona. Appuntamento oggi, domenica 28 maggio, a partire dalle ore 15.50.

Diretta tv – La gara verrà trasmessa in diretta tv su Rai SportHD.

SEGUI LA DIRETTA