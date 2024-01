Formula 1, Steiner sulla Haas: “E’ stata una sorpresa, Gene mi ha chiamato al telefono”

Il Circus della Formula 1 è già nel caos, ancora prima di iniziare la stagione. Haas si separa dal team principal Guenther Steiner. Il CEO del team, Gene Haas dichiara: “Il motivo principale sono le prestazioni. Abbiamo disputato 160 gare e non abbiamo mai ottenuto un podio. Nell’ultimo biennio siamo arrivati noni o decimi in classifica. Non è solo colpa di Steiner, è ovvio, ma credo che sia arrivato il momento giusto per cambiare se la direzione presa non ha dato frutti. Con Komatsu nel ruolo di team principal metteremo l’ingegneria al centro della nostra organizzazione. Ferrari è al nostro fianco fin da quando siamo entrati in F1. Sono piuttosto imbarazzato di fronte ai nostri risultati pur potendo contare su un materiale di primissimo livello. Abbiamo il motore Ferrari, che è il migliore, e un buon telaio. Credo che il nostro più grande difetto sia l’aerodinamica. Non accetterò più di essere umiliato ogni domenica“. Ai microfoni di Autosport International parla Guenther Steiner: “È stata una sorpresa. Gene mi ha chiamato dicendomi che non intendeva estendere il contratto in scadenza al termine della stagione. In quanto proprietario, ha il diritto di prendere queste decisioni. La F1 è cambiata molto, soprattutto dopo il periodo Covid. Tutte le formazioni si stanno adattando ai mutamenti, chi dal 2022 e chi dall’anno scorso. Ognuno si sta rafforzando e investendo nel futuro. È importante pensare a come operare con i soldi del budget cap: come si può ottenere il massimo per rendere la macchina più veloce? Di solito si investe andando in questa direzione“.