F1 GP Cina, Vasseur: “In qualifica dobbiamo fare meglio, la prima fila non era lontana”

Il team principal della Ferrari Frederic Vasseur commenta la prestazione della Rossa nel Gran Premio di Cina, che ha visto Leclerc concludere quarto e Sainz quinto: “Dovevamo fare un buon lavoro in qualifica. Abbiamo avuto un buono stint con le medie e avuto un approccio conservativo. Abbiamo faticato di più con la mescola dura e abbiamo sofferto. È una questione di 1 decimo o poco più: dobbiamo però capire il perché, anche se il vero problema è stato partire in sesta e settima posizione. Poi diventa difficile rimontare. In qualifica dobbiamo fare meglio ed essere più attenti. In fabbrica i ragazzi lavorano giorno e notte per i prossimi aggiornamenti. Non posso chiedere di più: stiamo spingendo come i pazzi. Dobbiamo considerare anche il weekend Sprint e quando hai una sola ora di libere non è il massimo. Penso che questo fine settimana non abbiamo estratto il massimo da questa vettura. La prima fila non era lontano dalla nostra portata. Il passo ieri era buono e migliore di quello di Norris, se lo vediamo come riferimento. Probabilmente loro hanno avuto un’interpretazione migliore della Hard, mentre con le medie abbiamo fatto bene. Dobbiamo fare un lavoro migliore e ne riparleremo a Miami. Abbiamo discusso ieri e non credo ci sia altro da dire. Non ho parlato con loro ma per me non c’è nessun dramma. Dagli aggiornamenti ci aspettiamo qualcosa di importante: ogni piccolo centesimo può fare la differenza. Tutti lo faranno e miglioreranno, noi dobbiamo farlo di più rispetto agli altri, soprattutto per fare meglio in qualifica”.