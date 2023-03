F1 GP Australia 2023, Sainz: “Ferrari macchina difficile, dobbiamo avere pazienza”

“Bisogna avere pazienza, ma abbiamo i mezzi per migliorare. La macchina è davvero difficile, dobbiamo trovare la via di mezzo tra prendere due decimi in qualifica e otto in gara”. Carlos Sainz non nasconde le difficoltà che la Ferrari sta incontrando in questo inizio di stagione prima del GP in Australia. “C’è bisogno di fare un passo in avanti e sono convinto che possiamo farcela: la squadra concorda sulla linea da seguire e questo ci dà fiducia che nel corso dell’anno riusciremo ad arrivare dove vogliamo. Nella prima parte di stagione però abbiamo visto pit stop sempre molto buoni da parte dei ragazzi, partenze migliorate e strategie azzeccate, tutti asset importanti che, se mantenuti, ci potranno tornare utili nel corso del campionato”, ha concluso lo spagnolo.