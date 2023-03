F1 GP Australia 2023, Leclerc: “Non abbiamo la macchina del 2022”

“Non solo non abbiamo la macchina dell’anno scorso, ma siamo tornati un po’ indietro di performance e quindi non posso dire che qui sarà facile vincere. Di sicuro non abbiamo le armi per farlo”. È un Charles Leclerc abbastanza schietto e sincero quello che parla ai microfoni di Sky Sport nella giornata che precede le prime prove libere del GP d’Australia. Il pilota monegasco si dichiara comunque fiducioso per la stagione: “Sappiamo di avere molto lavoro da fare, ma abbiamo anche un’idea chiara di cosa ci serve – ha aggiunto in conferenza stampa – In configurazione da qualifica la vettura è competitiva, mentre in gara perde prestazione a causa della sensibilità della monoposto al variare delle condizioni esterne. La squadra è motivata e determinata a lottare e la stagione è ancora molto lunga, stiamo lavorando per portare novità dopo l’Australia. L’obiettivo non cambia, voglio il Mondiale”.