Euro2024 Polonia, Probierz: “Vinciamo e perdiamo insieme, non avevamo qualità”

Michał Probierz, ct della Polonia, commenta la sconfitta subita per 3-1 contro l’Austria: “I primi 15 minuti non sono andati secondo i piani. Non abbiamo reagito molto bene al gioco aggressivo dell’Austria e continuavamo a perdere palla. Alla fine non avevamo abbastanza qualità. Vinciamo e perdiamo tutti insieme. Forse potremo giocare in modo più aggressivo contro la Francia ed è un’opportunità per crescere. Lewandowki? Abbiamo subito gol subito dopo il suo ingresso e questo ha cambiato tutto. Lui è uno dei giocatori più grandi che dà consigli ai più giovani su cosa fare in campo“. Poi: “Giochiamo abbastanza in alto e corriamo dei rischi. Vogliamo giocare in modo aggressivo e dobbiamo convincere i nostri giocatori che è una buona cosa da fare. Abbiamo alcuni giocatori che sono infortunati e abbiamo avuto qualche difficoltà a mettere questa squadra insieme, ma è così che vogliamo giocare. L’Austria ha giocato in contropiede dopo che abbiamo subito il secondo gol e così è stato. Abbiamo giocato tutto. Non avevamo un centrocampista difensivo in campo ma abbiamo dovuto correre dei rischi”.

La parola passa poi all’attaccante Krzysztof Piątek: “È difficile dire subito dopo la partita cosa sia successo esattamente. Abbiamo perso la partita che non volevamo perdere. Abbiamo avuto momenti migliori e momenti peggiori, ma alla fine l’Austria ha ottenuto i tre punti. L’Austria ha giocato molto bene con la palla, ci hanno sorpreso all’inizio con la loro aggressività e pressione, poi abbiamo giocato meglio e abbiamo iniziato meglio anche il secondo tempo, ma non è bastato. Naturalmente, ogni gol per la nazionale è bello, quindi sono contento di aver segnato. Ma sicuramente avrei preferito che altri giocatori polacchi avessero segnato se questo ci avesse regalato la vittoria”.