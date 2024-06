Euro2024 Croazia, Dalic: “Spalletti un ottimo tecnico, domani in campo con onore”

Il ct della Croazia Zlatko Dalic è pronto alla sfida contro l’Italia, valido per la fase a gironi del Gruppo B di Euro2024: “Sappiamo bene quale e’ la nostra situazione: dobbiamo solo vincere per evitare di andare a casa troppo presto. E’ quello che non vogliamo, e siamo pronti. Spalletti è un ottimo tecnico, gli faccio i complimenti per i suoi successi: l’Italia ha bisogno solo di un punto, cercheremo di non farglielo fare. Cercheremo di restare tranquilli, di non cadere nel loro gioco, impedendogli di tenerlo in mano, di non cedere ad alcuna provocazione calcistica. Siamo pronti”. Infine: “Finora non abbiamo giocato al nostro livello. Rispetto al Qatar, il problema è che prendiamo troppi gol, ne abbiamo subiti già cinque. Poi lì c’era un Perisic in grande forma invece ora no. Sicuramente c’è pressione, perchè volevamo partire meglio e dare soddisfazioni ai nostri tifosi. Ma questo non ci deve distrarre dal nostro obiettivo e cercare di passare la prima fase. Sta a noi farlo con pazienza e attenzione. E’ vero che abbiamo giocatori vecchi, ma non conta l’età anagrafica. Noi siamo pronti e concentrati con l’Italia, domani con onore porteremo in campo la maglia della nostra nazionale“.

Poco più tardi Mateo Kovacic parla del match ai microfoni di Sky Sport: “Negli ultimi anni abbiamo fatto bene nei momenti decisivi. Siamo una grande squadra con un grande allenatore, dobbiamo stare tranquilli e rimanere in partita. Abbiamo corso tanto nelle prime partite, ma non lo abbiamo fatto bene. Sappiamo che le prime due gare non sono state buone, ma abbiamo un’altra opportunità e dobbiamo sfruttarla. Domani possiamo rialzarci e fare un grande passo avanti”. Il croato conclude: “A volte il calcio non permette di prendere il controllo delle partite, come per esempio contro la Spagna. Questo sport però ti dà sempre una nuova opportunità e domani dobbiamo dare il massimo”.