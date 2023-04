Diffidati Roma-Milan, i rossoneri a rischio squalifica in vista della Cremonese

Dopo la vittoria casalinga contro il Lecce, il Milan torna in campo allo Stadio Olimpico della capitale contro la Roma nel match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Gli uomini di Stefano Pioli vanno a caccia di altri tre punti per avvicinarsi al secondo posto in classifica, attualmente occupato dalla Lazio. In vista del prossimo impegno contro la Cremonese di mercoledì prossimo, però, i rossoneri dovranno fare attenzione ai cartellini gialli: nella lista dei diffidati ci sono ben 6 giocatori: Pierre Kalulu, Simon Kjaer, Ante Rebic, Fikayo Tomori, Tommaso Pobega e Malick Thiaw che, in caso di ammonizione, salterebbero la gara con i grigiorossi.