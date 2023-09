Coppa Davis 2023, fase a gironi: regolamento, come funziona e chi passa alle Finals

Il regolamento della fase a gironi della Coppa Davis 2023: ecco come funziona e chi si qualifica alle Finals. Si gioca da martedì 12 a domenica 17 settembre in quattro location europee differenti: Bologna, Manchester, Spalato e Valencia. Protagonista anche l’Italia, impegnata all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) con Svezia, Canada e Cile. Nonostante le pesanti assenze di Jannik Sinner e Matteo Berrettini, a difendere i colori azzurri ci saranno una serie di giocatori affidabili come Musetti, Sonego, Arnaldi, Bolelli e Vavassori. Ogni squadra disputerà tre partite e contro altrettante avversarie del proprio girone: ecco come verranno determinate le nazioni che si qualificheranno.

Cosa funzionano le sfide singole?

Ogni confronto si svolgerà nell’arco di una sola giornata e prevede due singolari e un doppio (in quest’ordine). Nei singolari, come da tradizione, il numero uno di una squadra sfiderà il numero uno dell’altra squadra (si guarda la classifica ufficiale pubblicata lunedì 11 settembre) e lo stesso vale per i rispettivi numeri due. Per quanto riguarda il doppio, invece, ogni ct può schierare la coppia che preferisce.

Per quanto riguarda l’Italia, il numero uno è Lorenzo Musetti, mentre il numero due è Lorenzo Sonego, con Matteo Arnaldi pronto a subentrare come riserva. Nel doppio, invece, la coppia titolare è quella formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, ma non sono da escludere cambi dell’ultimo momento.

Il primo team che si aggiudicherà due match conquisterà il confronto e dunque un punto in classifica: ciò vuol dire che in caso di parità al termine dei due singolari, sarà il doppio a risultare decisivo. Si gioca al meglio dei tre set, con tie-break nel parziale decisivo.

Cosa succede in caso di arrivo a pari punti?

Ogni girone mette in palio due pass per le Finals e ad aggiudicarseli saranno ovviamente la prima e la seconda classificata. Il primo criterio che si guarda in caso di parità è lo scontro diretto. Qualora però dovessero essere tre i team a pari punti (dunque con lo stesso numero di vittorie e sconfitte ciascuno), il regolamento prevede una serie di criteri da prendere in considerazione. Eccoli di seguito.