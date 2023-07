Brasile: in attesa di Ancelotti sarà Diniz a guidare la Selecao

Fernando Diniz sarà il nuovo allenatore del Brasile. Sollevato dall’incarico Ramon Menezes, che aveva preso temporaneamente il posto lasciato da Tite. L’attuale allenatore del Fluminense guiderà la squadra nelle qualificazioni al Mondiale 2026, che iniziano a settembre. La scelta della Federcalcio è in funzione di provare a far sedere sulla panchina brasiliana Carlo Ancelotti, che scadrà con il Real Madrid a giugno 2024 e potrebbe decidere di fare un’esperienza con una nazional per riportare il Brasile sul tetto del mondo.