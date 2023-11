Basket, Eurolega 2023/2024: disfatta per Virtus Bologna e Olimpia Milano

L’Olimpia Milano perde 70-83 contro lo Zalgiris, mentre la Virtus Bologna viene piegata 90-76 dal Bayern Monaco. Una serata difficile per le due squadre italiane impegnate nell’Eurolega. Nella prossima giornata di coppa continentale, i milanesi dovranno incontrare proprio il Bayern, mentre alla Virtus toccherà il Barcellona.

A Milano, l’Olimpia cade per mano di Zalgiris dopo una partita difficile. La squadra di casa conclude il vantaggio il primo quarto di un solo punto, con il tabellone che segna 19-18. Nel secondo parziale, però, la formazione rivale riesce a leggere meglio la partita e guadagna un ampio vantaggio, che fa terminare il quarto 31-41. Il canovaccio è lo stesso anche per la seconda metà di gara, con Milano costretta all’inseguimento e Zalgiris che si porta sul 52-29. Infine, nel quarto e ultimo parziale, gli ospiti danno lo strappo definitivo e vincono per 70-83. In contemporanea, sul campo del Bayern Monaco, la Virtus Bologna vive una partita complessa. Gli italiani gestiscono la prima parte del match, concludendo il primo quarto 18-26 e poi il secondo 44-46. La musica cambia dopo l’intervallo, con i padroni di casa che vantano un miglior ritmo di gioco. Il terzo quarto si conclude infatti 70-66, con i bolognesi che perdono terreno in diversi momenti. Negli ultimi dieci minuti di gioco, la Virtus sembra non trovare la lucidità dimostrata all’inizio e viene schiacciata per 90-76.