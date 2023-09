Atp Chengdu 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 25 settembre con Musetti

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’ATP di Chengdu 2023 per la giornata di lunedì 25 settembre. Obiettivo finale per Lorenzo Musetti, che dopo Sekulic ha battuto anche Rinderknech e ora sogna l’accesso all’atto conclusivo. Il suo prossimo avversario sarà il russo Roman Safiullin, giocatore molto ostico. I due apriranno il programma sul campo principale, mentre più tardi sarà il turno dell’altra semifinale. Di seguito il programma giornaliero.

CENTER COURT

non prima delle 11.30 – Safiullin vs (2) Musetti

non prima delle 13.30 – (1) Zverev vs (3) Dimitrov