Atalanta-Roma stasera in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2022/2023

Ecco tutte le informazioni per seguire la gara tra Atalanta e Roma, valevole per la 31esima giornata della Serie A 2022/2023. Sarà il Gewiss Stadium il teatro del posticipo di questo turno, che mette di fronte due squadre ambiziose. Da un lato gli orobici, che devono difendere il settimo posto e farsi trovare pronti in caso di cali delle squadre che li precedono. Dall’altro la Roma, che deve tenere a debita distanza le milanesi e blindare la qualificazione alla prossima Champions. Secondo i bookies, a partire favorita sarà la squadra di Gasperini. La sfida è in programma oggi, lunedì 24 aprile alle 20:45. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn, visibile su Sky previa attivazione.