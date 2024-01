L’agente di Cambiaso: “Napoli? Eravamo vicini, loro hanno scelto Olivera”

L’agente Giovanni Bia ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del mercato di gennaio: “Questo mercato di gennaio mi sembra spento e senza soldi, come quelli delle passate stagioni. Il Napoli ha bisogno di calciatori come Traoré e Ngonge perché sono di prospettiva e di progetto. Sono tutti calciatori di altissimo livello quelli che vengono accostati al Napoli, ma devo dire che Theate sembra essere quello più adatto a questa piazza. Ma nessuno di loro è un campione, quindi su questo bisognerebbe essere chiari. Cambiaso al Napoli? Se ne era parlato ed eravamo molto vicini a chiudere ma loro erano già in parola con Olivera e non volevano rimangiarsi la parola”.