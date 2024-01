Salernitana, ufficiale: Zanoli in prestito fino a giugno. Bohinen va al Genoa

Un affare in entrata e uno in uscita per la Salernitana. Il club granata ha reso noto “di aver raggiunto l’accordo con il Napoli per il trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 del difensore classe ’00 Alessandro Zanoli. Il calciatore indosserà la maglia numero 59”. Zanoli di fatto prende il posto di Mazzocchi che, nei giorni scorsi, ha fatto il percorso inverso trasferendosi al Napoli. Allo stesso tempo, con una nota, la Salernitana ha annunciato “di aver raggiunto l’accordo con il Genoa C.F.C. per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo di riscatto a determinate condizioni del centrocampista classe ’99 Emil Bohinen”.