Giochi Europei Cracovia 2023, tiro con l’arco: Rebagliati si arrende in semifinale, il bronzo vale carta olimpica

Si ferma in semifinale il sogno di Chiara Rebagliati nel ricurvo femminile di tiro con l’arco ai Giochi Europei di Cracovia 2023. L’azzurra resta però in corsa per regalare all’Italia una carta olimpica posto nazione. Normalmente sarebbe servito raggiungere la finale, visto che ci sono due carte in palio, però con la spagnola Canales che ha già preso una carta nel misto, si spalanca la strada verso Parigi anche in caso di vittoria della medaglia di bronzo alle 15.30 contro l’ucraina Pavlova. Mentre per le altre due italiane, Lucilla Boari e Tatiana Andreoli, era arrivata già l’eliminazione agli ottavi.

Parte male l’azzurra contro la polacca Smialkowska, solo 7, 8 e 9 con lo score non entusiasmante di 24, 29 per la rivale che va avanti. Poi però l’azzurra rimonta e vince due set di fila, il primo con 28 punti mentre nel secondo ne bastano 26 visto il 5 con la prima freccia dell’avversaria, che si rifà nel quarto set portandolo a casa anche con un centro. Quinto e ultimo set decisivo, punteggio di 26 che però per fortuna può essere ribaltato solo con un 10 all’ultima freccia dalla Smialkowska, che trova l’8 e dunque c’è la vittoria di Rebagliati per 6-4 La semifinale contro la fortissima britannica Penny Healey risulta però un calvario: primo set in cui dopo un doppio 9 di entrambe, con la terza freccia c’è un altro 9 dell’inglese e l’8 dell’azzurra che va sotto 0-2. Diventa 0-4 perché nel secondo set trova un 6 davvero drammatico l’italiana, poi il terzo set è davvero incredibile: due centri e un 9 non bastano all’azzurra, visto che la sua avversaria piazza due 10 e un centro. Ma c’è speranza per il pass olimpico in caso di vittoria del bronzo pomeriggio alle ore 15.30 contro la Pavlova.