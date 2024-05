Tiro a segno, Europei Osijek 2024: Ceccarello e Spinella inseguono il pass per Parigi 2024

Tutto pronto per gli Europei di tiro a segno, in programma da giovedì 23 a mercoledì 29 nel poligono di Osijek. Al via ci saranno 13 azzurri. Occhi puntati in particolare sulla 21enne romagnola Sofia Ceccarello e sul n. 11 del ranking mondiale della pistola Massimo Spinella, che puntano la carta olimpitca per Parigi 2024 rispettivamente nella specialità di pistola automatica 25 m e nella gara di carabina 3 posizioni da 50 m. I pass in palio sono in totale 8, suddivisi in 2 slot per ogni singola gara individuale in programma fra pistola automatica e pistola sportiva e i contest di carabina 3 posizioni al maschile e al femminile.

“Sarà l’ultima manifestazione che metterà in palio dei pass olimpici per Parigi 2024 – dice il dt azzurro Pierluigi Ussorio -, e ci approcciamo all’evento con fiducia, anche perché nella tappa di Coppa del Mondo a Baku i ragazzi e le ragazze hanno fatto vedere di esserci nelle gare a fuoco”. “Riccardo Armiraglio, Barbara Gambaro e Sofia Ceccarello hanno mostrato di poter avere il potenziale per stare nel gruppo dei migliori – dice ancora Ussorio – nelle gare di carabina 3 posizioni da 50m, così come hanno fatto Massimo Spinella e Margherita Veccaro nelle gare di pistola automatica e sportiva da 25m. Il gruppo è preparato e concentrato. Tutti conoscono l’importanza della gara, il nostro obiettivo è quello di tornare da Osijek con almeno un pass in più verso Parigi 2024″.

I convocati dell’Italia per gli Europei di Osijek 2024

Carabina

Edoardo Bonazzi (G.S. Fiamme Gialle), Lorenzo Bacci (G.S. Fiamme Oro), Simon Weithaler (C.S. Esercito), Riccardo Armiraglio (G.S. Fiamme Oro), Sofia Ceccarello (G.S. Fiamme Oro), Barbara Gambaro (G.S. Fiamme Oro), Martina Ziviani (C.S Esercito).

Pistola

Cristina Magnani (TSN Bologna), Margherita Brigida Veccaro (C.S. Esercito), Chiara Giancamilli (TSN Tivoli), Riccardo Mazzetti (C.S. Esercito), Andrea Morassut (TSN Pordenone), Massimo Spinella (G.S. Fiamme Gialle).

Staff tecnico

Pierluigi Ussorio (G.S. Fiamme Gialle – Direttore della Preparazione Olimpica e Paralimpica), Roberto Di Donna (G.S. Fiamme Gialle – CT Pistola), Flavio Erriu (TSN Roma – Tecnico Pistola), Mauro Badaracchi (TSN Tivoli – Tecnico Pistola), Giuseppe Fent (C.S. Carabinieri – CT Carabina), Marco De Nicolo (G.S. Fiamme Gialle – Capo Tecnico Carabina), Maurizio Ballirano (TSN Jesi – Tecnico Carabina), Sabrina Sena (C.S. Carabinieri – Tecnico Carabina).