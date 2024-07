Wta Iasi 2024: programma, orari e ordine di gioco martedì 23 luglio

Il programma e l’ordine di gioco di martedì 23 luglio per quanto riguarda il Wta 250 di Iasi 2024. Al via i match di secondo turno in Romania, dunque torna in campo Mirra Andreeva, opposta alla bielorussa Sasnovich, ma anche le beniamine di casa Bulgaru, Todoni e Ruse. Eliminata Martina Trevisan, battuta in rimonta da Lepchenko, così come Nuria Brancaccio, ko contro la rumena Cristian. Di seguito il programma con gli orari.

CENTER COURT

Dalle 10:00 – Janicijevic vs Bulgaru

A seguire, Danilovic vs Todoni

A seguire – (1) M.Andreeva vs Sasnovich

A seguire – Ruse vs (3) Cristian

COURT 5

Dalle 10:00 – Paquet vs Waltert

A seguire – (5) Avanesyan vs Martic

COURT 6

Dalle 10:00 – Bassols Ribera vs (8) Bondar

A seguire – Boskovic vs Lepchenko