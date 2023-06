Wta Eastbourne 2023: Paolini nelle qualificazioni, Stoiber prima avversaria

Jasmine Paolini al via nelle qualificazioni del torneo Wta di Eastbourne 2023, nel Regno Unito. La numero 2 d’Italia e 42 al mondo è l’unica azzurra impegnata nelle qualificazioni del torneo britannico su erba, l’ultimo prima del via di Wimbledon. Testa di serie numero due del tabellone cadetto, la toscana se la vedrà al primo turno contro la padrona di casa Stoiber, in caso di secondo turno, che è quello decisivo per la promozione al main draw, l’altra inglese Burrage o la russa Rakhimova come rivale sulla strada per il tabellone principale.

IL TABELLONE COMPLETO DELLE QUALIFICAZIONI