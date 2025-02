Un derby italiano tra campionesse del mondo, l’occasione per testare le rispettive potenzialità. È Lucia Bronzetti a vincere il confronto con Elisabetta Cocciaretto, battuta 6-1 6-4 in un’ora e dodici minuti di gioco nel match dei quarti del torneo Wta di Cluj-Napoca. La numero 72 al mondo, che fin qui in Romania non ha ancora perso un set, dopo aver superato anche Halep e Stearns, sfiderà in semifinale Katerina Siniakova, testa di serie numero 5, reduce dalla vittoria su Viktoriya Tomova.

Al penultimo atto Bronzetti ci arriva con un carico in più di autostima. Nel primo set la riminese fa registrare il 75% di punti vinti con la prima di servizio e non concede palle break. Ne concede due invece Cocciaretto e in entrambe le occasioni Bronzetti non perdona: la prima nel secondo game, la seconda nel sesto. Sono le premesse per il 6-1 chiuso al terzo set point. Cocciaretto parte malissimo anche nel secondo set. Subisce il break a zero, spreca l’opportunità dell’immediato controbreak e cede ancora la battuta (0-3). Sul 5-1 però c’è la reazione d’orgoglio della 24enne che annulla un match point e recupera un break di svantaggio (3-5). La chiusura è solo rimandata: Bronzetti sale sul 40-0 e chiude con un passante dopo aver attirato a rete Cocciaretto.

Nelle altre partite

Aliaksandra Sasnovich batte in rimonta Anhelina Kalinina. 2-6 6-4 7-6(3) il punteggio a favore della numero 128 della classifica, che torna in semifinale in un torneo Wta dopo quasi sette mesi (Wta Budapest sconfitta in finale con Shnaider). Ko pesante per Kalinina, che si è trovata ben due volte avanti di un break nel secondo set, ma non ha saputo in entrambe le occasioni gestire la pressione rimediando un’altra brutta batosta dopo le eliminazioni al primo turno a Linz (Tauson) e agli Australian Open (Jabeur). Sasnovich se la vedrà in semifinale con Anastasia Potapova. La russa ha dominato la tedesca Ella Seidel con il punteggio di 6-3 6-2 in meno di un’ora e mezzo di gioco. Successo convincente della numero 1 del tabellone, che non ha ancora perso un set tra Grabher (6-4 6-0), Golubic (6-4 7-5) e Seidel oggi.

Katerina Siniakova piega un’ottima Viktoriya Tomova in due combattuti set. 6-3 7-6(7), in due ore di gioco, il punteggio a favore della giocatrice ceca, che ha evitato in extremis un pericoloso terzo set risalendo due break di svantaggio (0-3) e annullando al tie-break due set point sul servizio della bulgara. Siniakova sta cercando continuità nel suo tennis dopo le sconfitte al primo turno a Linz (Avanesyan), Adelaide (Shnaider) e agli Australian Open (Swiatek).

Finale Krueger-Bencic ad Abu Dhabi

In finale ci va Ashlyn Krueger e non la più accreditata Linda Noskova. Nella sfida tra 20enni ha la meglio la statunitense con il punteggio di 7-6(2) 6-4 in un’ora e 43 minuti di gioco. Primo set decisivo per le sorti dell’incontro. Krueger si è trovata sotto di un break sul 4-2, ma è riuscita a risalire la china riportando il parziale on serve sul 4-4. Si procede senza intoppi al servizio fino al tie-break. Tie-break in cui l’americana non perde un punto in battuta e si prende con merito il primo set per 7-6(2). In avvio di secondo set Noskova accusa il colpo e va sotto di due break sul 5-1. La ceca tenta la rimonta in extremis, ma Krueger è brava a non tremare e chiude 6-4 dopo aver perso il servizio sul 5-2. Prima vittoria per 2-0 per la tennista di Dallas nel torneo dopo le grandi fatiche tra Kessler (6-3 6-7 6-3), Kasatkina (1-6 7-5 6-4) e Fernandez (7-5 4-6 6-2) per un totale di sette ore in campo in tre partite. Stagione che potrebbe essere quella della definitiva consacrazione per Krueger, che ha dato ottime impressioni sia a Brisbane, fuori ai quarti di finale dopo i successi con Uchijima, Kalinskaya e Lamens, che ad Adelaide, fuori ai quarti dopo aver sconfitto Kostyuk e Badosa. Australian Open unico passaggio a vuoto con l’eliminazione al primo turno per mano della veterana Ajla Tomljanovic. Una serie di risultati che hanno permesso alla statunitense di salire in 40ª posizione Wta (1381 punti) nel live ranking.

Ad affrontare Krueger ci sarà Belinda Bencic. La svizzera ha sconfitto in rimonta la testa di serie numero 1 Elena Rybakina. Punteggio di 3-6 6-3 6-4 a favore della numero 157 del mondo, che ha approfittato del difficile momento che sta vivendo la kazaka per conquistare la finale ad Abu Dhabi. Si conferma ottimo l’avvio di stagione di Bencic, che agli Australian Open ha eliminato Ostapenko, Lamens e Osaka per poi inchinarsi al terzo set alla numero 3 del mondo Gauff. Ottimo anche il cammino negli Emirati con le vittorie su Sramkova, Kudermetova e Vondrousova. Troppo discontinuo il tennis di Rybakina, che alterna momenti di altissimo a tennis e spezzoni di buio totale. Servirà un grande lavoro da parte di Davide Sanguinetti, che da pochi giorni si è seduto sulla panchina della kazaka.