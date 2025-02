Paula Badosa non sbaglia all’esordio nel 500 di Merida, in Messico. La spagnola lascia solo tre game alla rumena Sorana Cirstea numero 85 del mondo nel match di secondo turno. 6-2 6-1 il punteggio in favore della classe 1997 nata a New York, che accede con merito ai quarti di finale. Dall’altra parte della rete ci sarà Daria Saville. L’australiana numero 121 del mondo ha sconfitto in rimonta Anhelina Kalinina. 4-6 6-2 6-2 il punteggio a favore della 30enne nata a Mosca, che ha approfittato del difficile momento che sta vivendo l’ucraina, in grande affanno in questo avvio di 2025. Cade a sorpresa la testa di serie numero 5 Donna Vekic. La numero 20 del mondo ha perso male da Maya Joint. 6-1 6-2 il punteggio in favore della 18enne australiana, che da lunedì entrerà definitivamente in top 100. Joint ai quarti di finale giocherà contro Elina Avanesyan. La classe 2002 armena ha vinto convincendo contro la spagnola Bouzas Maneiro con il punteggio di 6-1 6-4.

Ad Austin

Inizia bene il cammino di Jessica Pegula. La numero 4 del mondo, prima testa di serie del seeding, ha lasciato quattro game alla spagnola Nuria Parrizas-Diaz. 6-1 6-3 il punteggio in favore della statunitense, che ai quarti se la vedrà con Anna Blinkova. La russa ha eliminato la tedesca 37enne Tatjana Maria con lo score di 6-2 6-2. Prosegue il grande torneo Ajla Tomljanovic. La 31enne australiana, dopo aver sconfitto all’esordio la tennista di casa Katie Volynets, ha battuto in rimonta la britannica Jodie Burrage. 4-6 6-3 6-0 per Tomljanovic, che si giocherà un posto in semifinale con la giapponese Ena Shibahara. La tennista asiatica ha piegato al terzo set, dopo oltre due ore di gioco, la resistenza dell’australiana Kimberly Birrell con il punteggio di 6-3 4-6 6-4.