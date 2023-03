Wta 1000 Miami 2023: escono Gauff e Azarenka, Pegula non sbaglia contro Collins

Nella giornata di oggi si sono giocati i match validi per il terzo turno del Wta 1000 di Miami 2023. Esce a sorpresa Coco Gauff che perde 6-7(8) 7-5 6-2 contro la testa di serie numero 27 Potapova. La tennista russa accede agli ottavi di finale dove affronterà Zhang che ha battuto in rimonta Samsonova 5-7 7-6(5) 6-3 dopo oltre tre ore di battaglia. Ostapenko vince in tre set contro Haddad Maia 6-2 4-6 6-3 dopo 2 ore di gioco. La tennista lettone elimina la testa di serie numero 13 e avanzi agli ottavi dove incontrerà la vincente della sfida tra Trevisan e Liu. Linette sorprende Azarenka al terzo set 7-6(3) 2-6 6-4 e incontrerà al prossimo turno Pegula, che non sbaglia contro Collins vincendo in due set 6-1 7-6(0) nel derby americano del terzo turno.