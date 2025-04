Iga Swiatek avanza ai quarti di finale del Wta 1000 di Madrid 2025. La polacca ha impiegato due ore e 34 minuti per piegare la resistenza della giovane russa Diana Shnaider, sconfitta in tre set con il punteggio di 0-6 7-6(3) 6-4. Gara dai due volti, dominata dall’ex numero uno al mondo nel primo set, ma che ha poi visto il ritorno in partita della mancina classe 2004, che si è aggiudicata il tie break del secondo parziale e ha più volte messo in difficoltà la rivale anche nel set decisivo. Alla fine a fare la differenza è il break, l’unico del terzo set, arrivato nel quinto game per Swiatek alla quarta occasione. Shnaider ha poi avuto subito due palle del contro break, ma la nativa di Varsavia ha rimesso le cose a posto e archiviato un incontro che poteva anche sfuggirle di mano.

Gli altri risultati di oggi a Madrid

Ai quarti di finale Swiatek affronterà Madison Keys. La campionessa in carica degli Australian Open ha infatti liquidato, come già fatto nei turni precedenti contro Bronzetti e Kalinskaya, anche la croata Donna Vekic in un’ora e 16 minuti con un rapido 6-2 6-3. Al rientro in campo sulla terra dopo quasi un mese out, la statunitense numero 5 del ranking sta mostrando una discreta condizione, e ha le armi per poter mettere in difficoltà la polacca.