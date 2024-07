Wimbledon 2024, slitta Fognini-Ruud per pioggia: tutti gli aggiornamenti

Il match tra Fabio Fognini e Casper Ruud slitta a causa della pioggia. L’incontro, di scena sul Campo 2 di Wimbledon e valevole per il secondo turno dello Slam sull’erba, era programmato alle ore 12.00; proprio appena dopo l’ingresso in campo dei due giocatori, il giudice di sedia ha comunicato loro la decisione di posticipare il consueto warm up pre-match per via delle precipitazioni. Non si tratta certamente di un caso isolato in quel di Londra, considerando la frequenza del maltempo durante le due settimane dei Championships a cadenza regolare. Di seguito tutte le informazioni in tempo reale.

SEGUI FOGNINI-RUUD IN DIRETTA

FOGNINI-RUUD SLITTA PER PIOGGIA: GLI AGGIORNAMENTI

12.35 – Come preannunciato, non si è partiti alle 12.30. Il meteo non promette bene, bisognerà ancora attendere per vedere in campo Fognini e Ruud.

12.20 – La pioggia non abbandona Londra e, al momento, sembra difficile che si possa riprendere nel brevissimo periodo, ossia tra 10 minuti. Oltre il fermarsi delle precipitazioni, bisogna anche attendere la corretta asciugatura del campo.

12.00 – Match rinviato ancor prima dell’inizio, a causa della pioggia. Circa 30 minuti di attesa per il riscaldamento, come prima ipotesi.