Wimbledon 2023, prima cancellazioni del day 3: Musetti non scenderà oggi in campo

Come ci si poteva immaginare, sono iniziate ad arrivare le prime cancellazioni dal programma odierno a Wimbledon. La pioggia ha continuato a causa non pochi problemi nella parte centrale della giornata, e anche se adesso c’è il sole è impensabile di riuscire a completare tutti gli 87 incontri che erano in programma. Per ora l’organizzazione ha cancellato la quasi totalità (resistono per ora Parry-Martic e Podoroska-Azarenka) dei secondi turni che si sarebbero dovuti disputare sui campi secondari. Tra questi, il match tra Lorenzo Musetti e Jaume Munar, quindi rinviato a domani. Non ci sono problemi per quanto riguarda, invece, Jannik Sinner, che scenderà in campo sul Court N1 dotato di copertura.

