Wimbledon 2023: Murray-Tsitsipas interrotta per coprifuoco. Out Ruud e Fritz, ok Zverev e Rublev

Primo grande colpo di scena nel torneo di Wimbledon 2023 con la testa di serie numero 4 Casper Ruud, che esce di scena al secondo turno per mano del britannico Liam Broady, bravo a superare il norvegese in cinque set mediante il punteggio di 6-4 3-6 4-6 6-3 6-0. Un’altra grande sorpresa arriva quando meno te l’aspetti: lo statunitense Taylor Fritz, numero otto del mondo, non sfrutta un vantaggio di due set e cede in maniera abbastanza clamorosa in rimonta e in cinque set allo svedese Mikael Ymer con il punteggio finale di 3-6 2-6 6-3 6-2 6-4.

La partita di giornata però si è giocata, almeno parzialmente, sul campo centrale: Sir Andy Murray vs Stefanos Tsitsipas. Livello altissimo, tanti vincenti e grande equilibrio. Prima frazione di gioco senza nessuna palla break e che viene decisa da pochissimi punti nel tie-break con un Tsitsipas on fire di diritto e che chiude il parziale per 7-3. Ma Murray non ha nessuna intenzione di mollare: lo scozzese riesce a rimanere attaccato al greco e porta il match ad un secondo tie-break che stavolta gioca meglio e che porta a casa per 7-2. Il campo centrale è una bolgia: Murray sfrutta il momento e piazza il primo break di serata nel primo game del terzo set, Tsitsipas ha l’occasione di rientrare ma lo scozzese lo respinge con perdite. Murray non molla il break e chiude 6-4. La partita viene sospesa per il coprifuoco imposto dai proprietari del circolo: entro le 23 inglesi, mezzanotte italiana, tutto deve finire.

Daniil Medvedev decide di interrompere la partita contro il francese Adrian Mannarino quando il punteggio era sul 6-3 6-3 4-4. Dopo aver subito il break nell’ottavo game il russo non né ha più voluto di sapere di continuare la partita ed ha chiesto di interrompere per via dell’oscurità. Il match riprenderà nella giornata di domani con Medvedev che è ad otto punti dal terzo turno.

Tutto facile per Alejandro Davidovich Fokina e Hubert Hurkacz, che si sbarazzano in tre parziali rispettivamente del francese Arthur Fils (7-6(3) 6-1 6-2) e del britannico Jan Choinski (6-4 6-4 7-6(3). Il polacco ex top ten adesso dovrà vedersela con Lorenzo Musetti, che andrà a caccia della rivincita. Vittoria anche per lo svizzero Stanislas Wawrinka, che supera in quattro set 6-3 4-6 6-4 6-2 l’argentino Tomas Martin Etcheverry. Andrey Rublev si aggiudica il derby russo contro Aslan Karatsev, al quale non basta la buona partenza nel primo set: il punteggio recita 6-7(4) 6-3 6-4 7-5. Avanti anche il kazako Alexander Bublik e il tedesco Alexander Zverev, che eliminano lo statunitense Jeffrey John Wolf (6-3 7-6(5) 6-0) e l’olandese Gijs Brouwer (6-4 7-6(4) 7-6(5).

Il canadese Denis Shapovalov e l’australiano Alex De Minaur escono vittoriosi rispettivamente dalle contese contro il francese Gregoire Barrere (6-3 6-4 7-6(7)) e il belga Kimmer Coppejeans (6-7(5) 6-3 6-3 7-6(2). Un altra eliminazione pesante è quella dell’argentino Francisco Cerundolo, sconfitto in tre set dal ceco Jiri Lehecka grazie ad un netto 6-2 6-2 6-2.